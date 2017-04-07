Госрыбагентство обратится в МИД и Минюст Украины для защиты интересов задержанного в Крыму судна

Государственное рыбное агентство готовит официальные обращения в Министерство иностранных дел и Министерство юстиции по защите интересов украинского рыболовного корабля "Рыбак Херсона", задержанного накануне пограничниками в Крыму в экономической зоне Украины.

Согласно сообщению Госрыбагентства на сайте, министерства должны разъяснить дальнейшие действия судовладельца, на которого пограничники РФ наложили штраф в размере 30 тыс. рублей.

"Уплата штрафа будет означать признание легитимности оккупационных властей Крыма, а неуплата может спровоцировать дальнейшие проблемы с пограничниками Крыма. Госрыбагентство считает, что ситуация требует активного вмешательства со стороны МИД и Минюста", - отметили в агентстве.

Кроме того, экипаж "Рыбака Херсона" сообщил Госрыбагентству, что пограничники Крыма устно предупредили их, что начиная с мая 2017 года, намерены сообщать береговым службам Крыма о необходимости ареста украинских судов у берегов Крымского полуострова, несмотря на их нахождения в экономической зоне Украины.

В Госрыбагентстве отметили, что по состоянию на 6 апреля судно "Рыбак Херсона" идет в направлении порта "Южный" в Одесской области. Прибытие судна ожидается 7 апреля. По прибытии судна и получения документов от капитана, судовладелец ООО "БОРА" планирует защищать свои интересы.

Как сообщалось, 4 апреля крымский пограничный отряд, который действовал от имени РФ, остановил украинское рыболовное судно "Рыбак Херсона" с целью его осмотра. Пограничная группа выдвинула претензию о якобы нарушения судном границы 400 м, мотивируя это тем, что судно по их мнению зашло в буферную зону. В результате 4-часового осмотра был составлен административный протокол с указанием штрафных санкций в размере 30 тыс. рублей.

Под угрозой со стороны крымских пограничников конвоировать украинское судно под арест в ближайший порт АР Крым, капитан судна был вынужден поставить подпись под составленным протоколом, после чего крымские пограничники покинули судно.