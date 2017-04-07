Климкин напомнил об усилении мер безопасности при пересечении границ стран ЕС

С 7 апреля в странах Европейского Союза начинают действовать правила по повышению безопасности и срок пересечения границы может немного увеличиться, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Именно с сегодняшнего дня начинают действовать правила ЕС по повышению безопасности... Это означает что будут дополнительные проверки... Поэтому если вы на минуты дольше будете пересекать границу - это аж никак не связано с введением безвизового режима", -сказал П.Климкин в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу в Киеве.

Он пояснил, что в ходе этих проверок будут сверяться паспортные данные граждан со сведениями различных реестров.