События

10:44 07.04.2017

Климкин напомнил об усилении мер безопасности при пересечении границ стран ЕС

С 7 апреля в странах Европейского Союза начинают действовать правила по повышению безопасности и срок пересечения границы может немного увеличиться, отметил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Именно с сегодняшнего дня начинают действовать правила ЕС по повышению безопасности... Это означает что будут дополнительные проверки... Поэтому если вы на минуты дольше будете пересекать границу - это аж никак не связано с введением безвизового режима", -сказал П.Климкин в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу в Киеве.

Он пояснил, что в ходе этих проверок будут сверяться паспортные данные граждан со сведениями различных реестров.

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