События

10:31 07.04.2017

Зона очистки от боеприпасов в Балаклее уменьшена до 500 метров

В ходе очистки пиротехническими подразделениями территории вокруг г.Балаклея Харьковской области от взрывоопасных предметов десятикилометровая зона загрязнения уменьшена до 500 метров вокруг арсенала, где происходили взрывы.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области, по состоянию на 7 апреля в Балаклее сосредоточено более 500 работников Национальной полиции, ГСЧС, Минобороны, военной службы правопорядка, коммунальных служб, задействовано почти 130 единиц техники.

В период с 23 апреля в Балаклейский отдел полиции поступило 23 сообщения о кражах, принимаются меры для раскрытия зарегистрированных преступлений.

Как сообщалось, 6 апреля глава ГСЧС Николай Чечеткин заявил, что украинские военные планируют полностью очистить от взрывоопасных предметов 10км зону вокруг арсенала в Балаклее до 18 мая текущего года. "На сегодня наши подразделения работают в 3км зоне, около 2км этой зоны уже очищено, по сути, они работают уже в радиусе 1 км от арсенала", - сказал он.

По словам главы ГСЧС, всего после инцидента было обезврежено около 10 тыс. боеприпасов.

В ночь на 23 марта начались взрывы на складах хранения боеприпасов, расположенных неподалеку от г.Балаклея Харьковской области. По предварительным подсчетам, ущерб от взрывов и пожаров в результате ЧС составил около 220 млн грн.

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