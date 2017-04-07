Боевики в очередной раз сорвали разведение сил около Станицы Луганской – украинская сторона СЦКК

Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) в очередной раз констатирует, что боевики незаконных вооруженных формирований срывают разведение сил на участке №1 "Станица Луганская", сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

Учитывая тот факт, что режим полной тишине на участке №1 фиксировался уже более четырех суток, штабом АТО 6 апреля проведено координационное совещание по вопросам разведения сил и средств на данном участке 9 апреля.

"Однако, 6 апреля, в период с 20.05 до 20.40 незаконные вооруженные формирования ОРЛО, со стороны населенного пункта расположенного на горе князя Игоря, осуществили обстрел участка разведения сил и средств №1 "Станица Луганская" с применением большого крупнокалиберного пулемета, АГС и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

"Данный факт свидетельствует о преднамеренном и коварном срыве боевиками разведения сил и средств на данном участке", - подчеркивают в штабе.