Боевики за минувшие сутки 48 раз обстреляли силы АТО

Боевики за минувшие сутки 48 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в пятницу утром.

"За минувшие сутки пятеро военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения", - говорится в сообщении.

Опорные пункты вблизи Мариуполя противник накрывал огнем более всего. Из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и вооружения БМП подразделения противника открывали огонь по защитникам Новотроицкого. 82 мм минометы, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы противник применял по позициям в районе Красногоровки. Гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие использовал против морских пехотинцев в районе Павлополя и Гнутово. Защитников Широкино и Водяного, обстреливал из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия открывал огонь по украинским позициям под Лебединским. Вблизи Павлополя активизировались вражеские снайперы.

На донецком направлении, наибольшее количество обстрелов было зафиксировано в Авдеевке, защитников которой враг в течение суток накрывал огнем минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из 82 мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник обстрелял опорные пункты вблизи Песков. Гранатометы и крупнокалиберные пулеметы применял вблизи Шахты Бутовка и Троицкого. А из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по позициям вблизи Новозвановки и Верхнеторецкого.

На луганском направлении из гранатометов бил по защитникам Крымского, а из крупнокалиберных пулеметов – по опорным пунктам в районе станицы Луганской.

Чтобы подавить огневую активность противника украинские военнослужащие открывали огонь.