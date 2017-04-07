Около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по сирийской военной базе

США подвергли Сирию обстрелу крылатыми ракетами в четверг в ответ на химическую атаку в Идлибе, ответственность за которую США приписывают сирийским властям, передает агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой американских представителей власти.

Это стало первой прямой атакой Соединенных Штатов против позиций сирийского правительства и самым радикальным военным решением президента США Дональда Трампа с момента его вступления в должность

По данным американского чиновников, около 60 американских "Томагавков" были выпущены с военных кораблей в Средиземном море по целям на сирийской военной базе.

Д. Трамп заранее не объявил об атаке, хотя он и другие чиновники в течение дня озвучили жесткие предупреждения сирийскому правительству.