Харьковчанин организовал поставку мицелия для выращивания галлюциногенных грибов из Китая – полиция

Сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с сотрудниками следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области перекрыли канал пресекли деятельность 20-летнего харьковчанина, организовавшего канал поставки из Китая семян конопли и мицелия галлюциногенных грибов.

"Установлено, что молодчик через Интернет наладил канал поставки из КНР в Харьков ингредиентов для выращивания и изготовления в домашних условиях с помощью специального оборудования наркотических средств и психотропных веществ", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели обыск жилья подозреваемого. Они обнаружили специально оборудованное место для выращивания наркосодержащих растений и изготовления наркотических средств и галлюциногенных веществ. Кроме того, во время обыска были обнаружены 25 растений конопли разного размера, которые выращивались в горшках для цветов, около 80 граммов растительного вещества в сухом, частично измельченном состоянии, 14 контейнеров с веществом растительного происхождения, похожим на галлюциногенные грибы, общим весом около 600 граммов.

Также в помещении находились электронные весы, стеклянные колбы, два самодельных устройства, сосуд для употребления каннабиса путем курения, сито с остатками растительного вещества, увеличительное стекло, фитолампы, компьютерный блок питания со светодиодами, вентилятор. Изъятые вещества направлены на экспертизу.

Решается вопрос об открытии дополнительных уголовных производств по ст. 313 (похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием), ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.