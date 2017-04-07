В Константиновке прокуратура контролирует расследование по факту загрязнения окружающей среды

Константиновская местная прокуратура Донецкой области расследует жалобы общественности относительно загрязнения окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, в конце марта жители поселка Червоное, обратились с жалобой на запах, который на протяжении трех месяцев не дает людям возможности вести нормальный образ жизни.

В результате проверки прокуратурой указанные доводы жалобщиков подтверждены. Внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.239 УК Украины (загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для жизни, здоровья людей или окружающей среды).

Продолжаются следственные и розыскные действия по установлению источника загрязнения воздуха, а также лиц, причастных к совершению правонарушения.

"Константиновской местной прокуратурой осуществляется процессуальное руководство досудебным расследованием. Определяются степень опасности указанной ситуации для людей и окружающей среды и суммы убытков от совершенного деяния", - отметила руководитель Константиновской местной прокуратуры Виктория Ткачук.