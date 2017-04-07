События

04:02 07.04.2017

Киевсовет увеличил штраф за уничтожение зеленых насаждений

Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании внесли изменения в порядок удаления зеленых насаждений на территории города Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, в частности, увеличена сумма восстановительной стоимости деревьев или кустов и штраф за их повреждение. Предполагается, что кроме восстановительной стоимости зеленых насаждений, нужно оплатить еще штраф в размере 300% от их восстановительной стоимости.

"Сметы, согласно которым осуществляется расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, пока не соответствуют реальным затратам на восстановление зеленых насаждений, поэтому требуют приведения их в соответствие с современными реалиями. В частности повышение процентной ставки со 150% до 300% при самовольном уничтожении деревьев, будет дополнительным сдерживающим фактором. Также это будет способствовать ответственному выполнению обязанностей по сохранению и охране зеленых насаждений. А еще позволит наполнить городской бюджет. Ведь, по предварительным подсчетам, это решение будет приносить минимум 6 млн грн в год", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

В сообщении отмечается, что средства восстановительной стоимости будут платить в специальный фонд бюджета города без учета НДС, независимо от уплаты штрафа и вреда, причиненного зеленым насаждениям в результате их самовольного уничтожения.

ВАЖНОЕ

Боевики в зоне АТО в четверг совершил 14 обстрелов позиций ВСУ, украинские военные открывали ответный огонь близь Павлополя

Рада в 1,5 раза увеличила выплаты семьям погибших военнослужащих

Генпрокуратура открыла дело по задержанию 60 человек на рынке в оккупированном Симферополе

В Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг - Климкин

Правоохранители проводят обыски в офисах и филиалах "S.Group"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Константиновке прокуратура контролирует расследование по факту загрязнения окружающей среды

Фийона обсыпали мукой перед встречей с избирателями

Харьковчанин организовал канал переправки нелегальной миграции граждан Вьетнама из РФ в Украину – Госпогранслужба

Полиция идентифицировала личности участников конфликта в Полтаве

Евросоюз призывает СБ ООН обеспечить быстрое и беспристрастное расследование химической атаки в Идлибе – Могерини

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить тренажер на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА