Киевсовет увеличил штраф за уничтожение зеленых насаждений

Депутаты Киевского городского совета на пленарном заседании внесли изменения в порядок удаления зеленых насаждений на территории города Киева.

Как сообщает пресс-служба Киевсовета, в частности, увеличена сумма восстановительной стоимости деревьев или кустов и штраф за их повреждение. Предполагается, что кроме восстановительной стоимости зеленых насаждений, нужно оплатить еще штраф в размере 300% от их восстановительной стоимости.

"Сметы, согласно которым осуществляется расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений, пока не соответствуют реальным затратам на восстановление зеленых насаждений, поэтому требуют приведения их в соответствие с современными реалиями. В частности повышение процентной ставки со 150% до 300% при самовольном уничтожении деревьев, будет дополнительным сдерживающим фактором. Также это будет способствовать ответственному выполнению обязанностей по сохранению и охране зеленых насаждений. А еще позволит наполнить городской бюджет. Ведь, по предварительным подсчетам, это решение будет приносить минимум 6 млн грн в год", - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Константин Яловой.

В сообщении отмечается, что средства восстановительной стоимости будут платить в специальный фонд бюджета города без учета НДС, независимо от уплаты штрафа и вреда, причиненного зеленым насаждениям в результате их самовольного уничтожения.