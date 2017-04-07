Харьковчанин организовал канал переправки нелегальной миграции граждан Вьетнама из РФ в Украину – Госпогранслужба

Сотрудники Госпогранслужбы совместно с отделом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции Украины задержали харьковчанина (1984г.р), подозреваемого в организации большого канала нелегальной миграции на территорию Украины.

"Свою преступную деятельность он начал в 2015 году, когда в сговоре с гражданами России организовал переправку граждан Вьетнама на территорию Украины с целью их легализации в стране", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным правоохранителей, сообщники подозреваемого отыскивали в РФ иностранцев, законно попавших в Россию, а затем подозреваемый и проводники переправляли иностранцев в Украину небольшими группами по 3-4 человека вне пунктов пропуска.

"За это правонарушитель "брал" 600 долларов, а проводникам, которые непосредственно переводили через государственную границу незаконных мигрантов, платил 200 долларов", - говорится в сообщении.

За неполных два года пограничники Харьковского отряда задержали более 50 незаконных мигрантов - граждан Вьетнама, переправка которых была организована именно этой группой.