События

01:04 07.04.2017

Полиция идентифицировала личности участников конфликта в Полтаве

Полиция идентифицировала личности участников конфликта в Полтаве, произошедшего в среду, в частности установлено лицо, которое может быть причастно к ножевым ранениям одного из участников митинга.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, открыто пять уголовных производств - по статьям 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 (хулиганство) и 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

"Следственные действия продолжаются. Полиция сделает все от нее зависящее, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности", - отметил начальник Полтавской областной полиции Олег Бех.

Ход расследования находится на личном контроле главы Национальной полиции Сергея Князева. МВД уже обратилось к Государственной регуляторной службе Украины с ходатайством согласовать внеплановую проверку соблюдения требований Лицензионных условий осуществления охранной деятельности ООО "Частная охранная фирма "Скорпион-2016", сотрудники которой принимали участие в конфликте. При наличии оснований, лицензия охранного предприятия будет аннулирована.

Как сообщалось, в центре Полтавы в среду вечером во время митинга против строительных работ произошла потасовка между сотрудниками частной охранной фирмы и митингующими, в результате которой три человека, в том числе патрульный полицейский, получили травмы, а 8 наиболее активных участников конфликта задержали правоохранители.

"У арки по улице Соборности,37 около 19:00 собрались на митинг сначала до 50 человек, а потом количество митингующих возросло примерно до более 300 человек. Мероприятие началось мирно. Люди стояли с плакатами и словесно выражали недовольство. В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка", - сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

По данным правоохранителей, в результате столкновения пострадали три человека: один получил ножевое ранение, еще один - повреждения головы (вероятно, ударом деревянной палкой) и травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно перелом носа). Все трое пострадавших доставлены каретами скорой помощи в местные больницы.

С целью недопущения эскалации конфликта, в ситуацию вмешались работники полиции, разделив кордоном конфликтующие стороны, после чего приступили к переговорам о прекращении радикальных действий, угрожающих жизни и здоровью окружающих граждан.

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