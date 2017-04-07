Женщина погибла в результате ДТП в Шевченковском районе Киева - СМИ

В Шевченковском районе Киева столкнулись два автомобиля - BMW и ACURA, в результате чего погибла женщина, сообщает espreso.tv в четверг ночью.

"По неизвестным причинам столкнулись BMW и ACURA. В результате чего неравнодушные водители помогли достать пассажирку BMW, которая погибла в карете скорой", - говорится в сообщении.

По словам свидетелей, BMW двигался во втором ряду со стороны Шулявки в направлении Берестейской и резко повернул в направлении ул. Перовской. По полосе общественного транспорта двигалась ACURA, водитель которой не успел среагировать и ударил BMW со стороны пассажирского места, где и находилась женщина.