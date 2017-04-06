События

22:36 06.04.2017

Тиллерсон подтвердит сохранение политики санкций в отношении России – госдеп

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе своего визита в Москву подтвердит, что американские санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Москва не изменит свои действия в отношении Украины.

"Он будет оказывать давление по украинскому вопросу, для того, чтобы Россия выполняла минские соглашения, и подтвердит, что санкции останутся в силе до тех пор, пока Россия не отменит свои действия, которые привели к ним", - сказал журналистам в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Он отметил, что это в той же мере касается санкций США, связанных с присоединением Крыма к России.

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