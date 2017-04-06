События

21:34 06.04.2017

Венгерский флаг повредили не вандалы, а сильный ветер - глава Закарпатской ОГА

В Берегово Закарпатской области вандалы не имеют отношения к повреждению государственного флага Венгрии, заявляет глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Два флагштока с национальным флагом Украины и Венгрии, которые установлены на окраине Берегово, не были объектом внимания вандалов. Один из флагов исчез из-за погодных условий, а не человеческого фактора", - приводятся слова Г.Москаля на его официальном сайте.

По словам главы ОГА полотнища флагов не менялись с осени, они пережили зиму с сильными морозами, "а сегодня утром сильный ветер повредил венгерский флаг, часть которого взлетела и осталась на флагштоке".

"То есть с вполне банальной ситуации СМИ раздули сенсацию с "решительным осуждением акта вандализма" и даже нашли здесь "русский след", - отметил Г.Москаль.

Как сообщалось, в четверг, 6 апреля, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в Берегово Закарпатской области неизвестные повредили государственный флаг Венгрии.

П.Климкин отметил, что видит причастность Москвы к данному инциденту с целью дестабилизировать украино-венгерские отношения.

"Похоже, что Россия после неудачных попыток испортить украино-польские отношения взялась за наши дружеские отношения с Венгрией. Противодействуем провокациям вместе", - отметил министр.

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