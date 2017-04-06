Житель Авдеевки ранен в результате вражеского обстрела, боевики в зоне АТО применяют тяжелое вооружение

Боевики в зоне АТО, нарушая "ражим тишины", обстреливают окрестности Марьинки, Красногоровки и жилые кварталы Авдеевки, местный житель получил ранение, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Снова "русский мир" лупит по жилым кварталам Авдеевки из минометов. Только что получили сообщение об осколочном ранении 45-летнего жителя. Мина разорвалась во дворе хозяйства по ул.Соборной. Мужчина госпитализирован", - написал П.Жебривский на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг вечером.

Также, по его словам, сейчас идут обстрелы по окрестностям Марьинки и Красногоровки.

"Каждый вечер, с наступлением темноты.. оккупанты обстреливают не только позиции наших защитников, но и мирные города и села, практически по всей линии разграничения", - отметил глава ОВГА.

В свою очередь пресс-центр штаба АТО на странице в Фейсбук сообщил, что боевики применяют тяжелое вооружение, несмотря на договоренности Трехсторонней контактной группы относительно прекращения огня вдоль всей линии разграничения.

"Применение противником минометов калибра 120 мм зафиксированы во время обстрелов наших позиций вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Авдеевка, минометы калибра 82 мм – возле населенных пунктов Пески и Красногоровка", - сказано в сообщении пресс-центра штаба.

С начала четверга боевики 37 раз нарушили "режим тишины".