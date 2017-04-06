Следственные действия СБУ привели к приостановке оформления загранпаспортов в Украине

В Украине временно приостановлены оформление и выдача биометрических документов (паспорт для выезда за границу и ID-паспорт) в центрах предоставления административных услуг и "Паспортных сервисах". Подразделения миграционной службы в настоящее время работают в штатном режиме.

Как сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины, такая ситуация сложилась в результате "следственных действий сотрудников СБУ у одного из операторов связи".

Государственная миграционная служба обратилась с письмами в СБУ, Госспецсвязь и госпредприятие "Украинские специальные системы (ГП УСС) относительно максимально быстрого возобновления работы каналов связи и возобновления возможности оформления и выдачи документов.

В свою очередь в госпредприятии "Документ" заявили, что предприятие приостановило работу из-за проведения СБУ проверок в одной из телекоммуникационных компаний, обеспечивающих защиту каналов связи.

"Именно в этот день (когда было принято Европарламентом решение о безвизе для украинцев – ИФ) произошла оказия. Это связано с тем, что, во-первых, не работают специальные каналы связи: те каналы связи, которые обеспечивают защиту нашей информации, которую мы предоставляем через соответствующие серверы на Государственную миграционную службу и в другие учреждения… Как мне известно, Служба безопасности Украины сейчас проводит проверки, возможно, изымает серверы, в одной из компаний телекоммуникационных, которая, имея лицензию, предоставляет услуги защиты информации и предоставляют эти защищенные каналы связи", - сказал пресс-секретарь ГП "Документ" Владимир Полищук в эфире телеканала "112" в четверг.