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20:50 06.04.2017

Апелляционный суд освободил из-под стражи экс-"беркутовца" Гончаренко

Апелляционный суд принял решение освободить из-под стражи бывшего сотрудника харьковского подразделения расформированного спецподразделения "Беркут" Виталия Гончаренко, которого обвиняют в совершении преступлений против протестующих на Майдане и участии в организации нападения на журналистов "Громадського" 29 января 2015 года, сообщает "Громадське ТВ.

По информации телеканала, В.Гончаренко освобожден из-под стражи под личное обязательство. Согласно постановлению, он должен являться по вызову суда.

Прокуроры в свою очередь требовали оставить В.Гончаренко под арестом.

Сам экс-"беркутовец" сейчас находится в Лукьяновском СИЗО, его в ходе судебного заседания включали по скайп-связи.

Как сообщалось, экс-"беркутовец" вместе с тремя сослуживцами был задержан в Харькове в июне 2016 года, и на тот момент работал в полиции. Его и еще одного бывшего сотрудника "Беркута" подозревают в убийстве трех активистов Майдана 18 февраля 2014 года в Крепостном переулке.

До 4 февраля 2017 года В.Гончаренко находился под домашним арестом после соответствующего решения Печерского районного суда г.Киева.

Но уже 10 марта 2017 года Печерский райсуд Киева вновь арестовал его на два месяца.

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