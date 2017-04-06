Полиции возбудила дело по статье "хулиганство" в связи с инцидентом возле дома Гонтаревой

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева официально не обращалась в полицию по факту событий возле ее дома в с.Гореничи Киевской области, тем не менее полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство", сообщили в Национальной полиции Украины.

"Относительно упреков главы правления НБУ Валерии Гонтаревой в адрес Национальной полиции по факту событий возле ее дома утром 6 апреля 2017 года сообщаем, что она официально не обращалась с заявлениями в органы полиции. Также сообщение о хулиганских действий неизвестных лиц в селе Гореничи не поступали на спецлинию "102", - сообщил в четверг департамент коммуникации Нацполиции Украины.

По информации полиции, только после 9:00 утра сотрудники полиции Киевской области получили от одного из охранников домовладения сообщение о событиях, которые произошли ранее в с.Гореничи.

"Их непосредственными участниками были протестующие и сотрудники государственной охраны, обеспечивающие безопасность высокопоставленных чиновников, а также работники частной охранной структуры, которая работает по соглашению об охране помещений, помещений и работников НБУ", - сказано в сообщении.

На месте происшествия полицейские задокументировали факты хулиганских действий со стороны протестующих, "которые выражали недовольство деятельностью руководителя НБУ, выкрикивали в ее сторону лозунги непристойного содержания, краской разрисовали стену забора частного домовладения".

"Следственным подразделением Киево-Святошинского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается", - проинформировали в полиции.

Ранее в четверг, 6 апреля, яд лиц пытались заблокировать выезд В.Гонтаревой из дома на работу и разрисовали ее дом, а некоторые СМИ (в частности, подконтрольные экс-владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому) по итогам общения главы Нацбанка с протестующими сообщили об уходе ее в отставку.

Как сообщил "112 Украина", утром в четверг более десятка активистов провели акцию протеста под стенами дома В.Гонтаревой под Киевом, требуя прекращения закрытия российских банков в Украине и отставки главы НБУ. Протестующие нарисовали свинью-копилку и разрисовали надписями ограждение вокруг дома главы НБУ. Участники акции попытались заблокировать машину банкира, В.Гонтаревой пришлось выйти из машины, пройтись пешком и пересесть в другую машину. Она назвала действия протестующих, среди которых в основном были девушки, провокацией, при этом подтвердила, что намерена оставить пост главы НБУ.

Пресс-служба НБУ отметила, что эта очередная акция, участниками которой стали неизвестные молодые девушки и журналисты - в среднем до 20 человек, в том числе журналисты канала, связанного с экс-акционерами ПриватБанка, является очередной попыткой оказать давление на политику Национального банка и лично главу НБУ.

Национальный банк Украины в очередной раз опровергает сообщения в СМИ о якобы написанном главой НБУ Валерией Гонтаревой заявлении об отставке, однако подтверждает ее планы оставить этот пост со временем.