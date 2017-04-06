СБУ задержала в Одессе курьера со взрывчаткой, полученной от сотрудника ФСБ для совершения диверсии

Представители российских спецслужб завербовали жительницу Хмельницкого для совершения террористического акта на территории Украины, сообщает Служба безопасности Украины.

"Правоохранители установили, что для выполнения диверсионного задания завербованное лицо должно получить в Одессе взрывчатку, отправленную представителями спецслужб РФ, которые находятся в непризнанной Приднестровской Молдавской Республике. Оперативники СБ Украины задержали курьера на одесском автовокзале после получения пакета и изъяли взрывное устройство в эквиваленте 600 граммов тротила", - сообщает пресс-центр СБУ в четверг.

В рамках открытого ранее уголовного производства сотрудники спецслужбы задокументировали, что представитель ФСБ в январе текущего года завербовал жительницу Хмельницкого через страницу в одной из российских соцсетей. "Из идейных соображений она согласилась сотрудничать с российской спецслужбой", - сказано в сообщении.

По информации контрразведки СБУ, куратор завербованной жительницы Хмельницкого сейчас находится на временно оккупированном Луганске, где занимает "высокую должность в так называемом "Министерство государственной безопасности ЛНР".