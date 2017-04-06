События

18:38 06.04.2017

Боевики в зоне АТО в четверг совершил 14 обстрелов позиций ВСУ, украинские военные открывали ответный огонь близь Павлополя

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала четверга ,6 апреля, по состоянию на 18:00 боевики совершил 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, один военнослужащий получил ранения, сообщили в штабе АТО.

"Российско-террористические подразделения продолжают цинично нарушать "режим тишины". С начала суток враг совершил 14 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины", - сказано в сводке пресс-центра штаба АТО, которая обнародована на странице в Фейсбук в четверг вечером.

На донецком направлении, по информации штаба, по позициям ВСУ в районе Авдеевки, незаконные вооруженные формирования открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия .

"Вблизи Мариуполя по нашим позициям в районе Павлополя, враг стрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По опорным пунктам в районе Водяного и Широкино велся огонь из гранатометов и стрелкового оружия", - сказано в сводке.

На луганском направлении, как сообщили в штабе АТО, позиции украинских военных вблизи Новоалександровки были обстреляны из гранатометов.

"Чтобы подавить огневую активность противника по позициям защитников Павлополя силы АТО открыли огонь в ответ из стрелкового оружия. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранения", - сказано в сообщении.

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