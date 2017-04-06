Суд приговорил к 8 годам тюрьмы виновника ДТП, в котором погибли родственники поэта Полежаки

Фрунзенский райсуд Харькова вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб 8-месячный ребенок и его отец Александр Полежака (брат поэта Артема Полежаки).

"Суд признал виновным 36-летнего водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч.ч. 1, 3 ст. 286 УК Украины)… Мужчина осужден к 8 годам лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В информации также отмечается, что в ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину.

Как сообщалось, авария произошла вечером 27 декабря прошлого года на Салтовском шоссе в Харькове Водитель Toyota Prado, пытаясь скрыться с места ДТП (в результате которого пострадал один человек), спровоцировал еще одну аварию: не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2102. В результате аварии на месте происшествия погиб 8-месячный младенец. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. Через день отец ребенка от полученных травм скончался.

Как показали результаты экспертизы, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.