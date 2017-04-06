События

16:21 06.04.2017

Суд приговорил к 8 годам тюрьмы виновника ДТП, в котором погибли родственники поэта Полежаки

Фрунзенский райсуд Харькова вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб 8-месячный ребенок и его отец Александр Полежака (брат поэта Артема Полежаки).

"Суд признал виновным 36-летнего водителя в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц (ч.ч. 1, 3 ст. 286 УК Украины)… Мужчина осужден к 8 годам лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В информации также отмечается, что в ходе судебного разбирательства водитель полностью признал свою вину.

Как сообщалось, авария произошла вечером 27 декабря прошлого года на Салтовском шоссе в Харькове Водитель Toyota Prado, пытаясь скрыться с места ДТП (в результате которого пострадал один человек), спровоцировал еще одну аварию: не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ 2102. В результате аварии на месте происшествия погиб 8-месячный младенец. Его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии в больницу. Через день отец ребенка от полученных травм скончался.

Как показали результаты экспертизы, водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

ВАЖНОЕ

Генпрокуратура открыла дело по задержанию 60 человек на рынке в оккупированном Симферополе

В Закарпатье вандалы повредили венгерский флаг - Климкин

Правоохранители проводят обыски в офисах и филиалах "S.Group"

Четверо военных ранены в среду в зоне АТО

Разведение сил у Станицы Луганской сорвано по вине ОРДЛО, условия для разведения НВФ не выполнили – украинская сторона СЦКК

ПОСЛЕДНЕЕ

В Генпрокуратуре подтверждают факт проведения обысков на объектах, связанных с компанией S.Group

Оболонский райсуд Киева выделил целый день 7 апреля на оглашение приговора "торнадовцам"

МВД Украины запустило онлайн-сервис базы данных недействительных или утраченных документов

Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал мариупольский телеканал "МТВ" на 84 тыс. грн за трансляцию пропаганды государства-агрессора

Власти Киева решили создать в городе новый парк и 9 скверов

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog4826.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА