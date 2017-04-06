МВД Украины запустило онлайн-сервис базы данных недействительных или утраченных документов

Государственная миграционная служба МВД Украины запустила новый онлайн-сервис - базы данных недействительных, похищенных или утраченных документов, удостоверяющих личность.

Как сообщает в четверг департамент коммуникации МВД Украины со ссылкой на министра Арсена Авакова, паспорта-книжечки старого образца, которые выдавались в Украине с 1994 года, не имеют достаточной защиты от подделок. По информации министерства, переход на новые ID-паспорта рассчитан на несколько лет, поэтому быстрая, простая и бесплатная проверка подлинности паспорта станет эффективной страховкой от мошенников, которые используют поддельные паспорта для мошеннических схем.

"Развитие технологий делает и преступников изобретательнее. Поэтому граждане должны быть бдительными, а правоохранительная система - современной, технологичной и удобной для сотрудничества. Новый сервис дает возможность проверить наличие паспорта гражданина Украины в базе данных МВД, а также в базе данных ГМС, которая осуществляет учет документов, которые признаны недействительными без криминала: порча, потеря и другое", - рассказал А.Аваков.

По его словам, новый онлайн-сервис дает возможность по серии и номеру проверить не только внутренний и заграничный паспорта, но и ряд других документов, удостоверяющих личность.

Министр сообщил, что в настоящее время сервис работает в тестовом режиме, и пригласил пользователей присоединяться к процессу тестирования и улучшения сервиса. С этой целью на странице предусмотрена специальная опция для замечаний и предложений.