События

14:19 06.04.2017

Правоохранители проводят обыски в офисах и филиалах "S.Group"

Обыски правоохранителей походят в офисах, во всех филиалах и на производствах крупного украинского производителя снеков – корпорации S.Group в Киеве и Днепре, сообщает пресс-служба депутата от "Радикальной партии" Сергея Рыбалка.

"Они взломали двери, ворота зданий, беспощадно разгромили серверную. Силовики сами закрылись в офисах днепропетровской организации Радикальной партии и корпорации S.Group и никого туда не пускают", - цитируется в сообщении С. Рыбалка.

По его словам, следственные действия сопровождаются нарушениями законодательства, в частности, уже несколько часов в здания не пускают адвокатов, у сотрудников изъяли телефоны, не позволяя никому звонить.

Основателем "S.Group" является народный депутат от "Радикальной партии" С.Рыбалка.

В состав корпорации S.Group входят компании "Чистая планета", "Продэкспорт-2009", "СнэкЭкспорт".

Производственные площадки компаний, входящих в группу S.Group, расположены в Днепропетровской и Черниговской областях. Им принадлежат торговые марки: Snekkin, "Козацька слава", "Мий рыбалка", Semki, "Мачо", KartoFan, Red, Fantasy, Fantee.

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