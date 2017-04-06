Нацсовет по телерадиовещанию оштрафовал мариупольский телеканал "МТВ" на 84 тыс. грн за трансляцию пропаганды государства-агрессора

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал ООО "ТРО" "Мариупольское телевидение" в размере 25% от лицензионного сбора - 84 тыс. грн за трансляцию российской передачи, в которой прослеживалось наличие призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

"Санкция применена за трансляцию передачи "Территория заблуждений" производства телеканала РФ "РЕН ТВ", в которой прослеживается однобокое трактование украинской истории, которое используется страной-агрессором для оправдания агрессии против Украины, навязывается мнение о невозможности существования Украины как государства и невозможности разрыва связей с Россией", - написал на своей странице в соцсети Facebook член Нацсовета Сергей Костинский в четверг.

По его словам этот вывод подтвердил Украинский институт национальной памяти, к которому Нацсовет обратился за экспертизой.

Как сообщалось, в декабре Нацсовет оштрафовал ТРК "Шансон" на 294 тыс. грн за трансляцию песни о морфлоте РФ.