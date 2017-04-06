МВД хочет аннулировать лицензию охранной фирмы, принимавшей участие в конфликте на акции против застройки в Полтаве

Министерство внутренних дел Украины (МВД) будет инициировать аннулирование лицензии полтавской охранной фирме, которая принимала участие в силовом конфликте 5 апреля в областном центре, сообщает в четверг департамент коммуникации МВД Украины.

"В связи с событиями, произошедшими в Полтаве 5 апреля, МВД обратилось к Государственной регуляторной службе Украины с просьбой согласовать внеплановую проверку соблюдения требований лицензионных условий осуществления охранной деятельности ООО "Частная охранная фирма "Скорпион-2016", - сообщает департамент со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Ярового.

По информации МВД, такое решение было принято по итогам рабочего совещания в министерстве, на котором был проанализированы инцидент, произошедший накануне в Полтаве. С.Яровой уточнил, что проверка будет проводиться согласно ч.2-3, ст.3 закона "О временных особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности".

"По результатам проведенной проверки и при наличии оснований, лицензия охранного предприятия ООО "Частная охранная фирма "Скорпион-2016" будет аннулирована", - отметил первый замминистра.

МВД напоминает, в среду вечером акция протеста в Полтаве переросла в столкновение, во время которого работники частной охранной фирмы нанесли телесные повреждения нескольким гражданам.

Областная полиция открыла уголовные производства по пяти статьям Уголовного кодекса Украины: 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение), 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 296 (хулиганство), 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа).

Как сообщалось, в центре Полтавы в среду вечером во время митинга против строительных работ произошла потасовка между сотрудниками частной охранной фирмы и митингующими, в результате которой три человека, в том числе патрульный полицейский, получили травмы, а 8 наиболее активных участников конфликта задержали правоохранители.

"Люди стояли с плакатами и словесно выражали недовольство. В один из моментов между представителями частной охранной фирмы и протестующими внезапно возникла драка", - рас сказали в полиции.

По данным правоохранителей, один из пострадавших получил ножевое ранение, еще один - повреждения головы (вероятно, ударом деревянной палкой) и травмирован патрульный полицейский (удары в лицо, вероятно перелом носа). Все трое госпитализированы.

В полиции не уточнили причины митинга, переросшего в потасовки, однако местные СМИ сообщают, что собравшиеся на митинг протестовали против застройки арки на этой улице, а сотрудники охранной фирмы представляли интересы застройщика, выкупившего арку.