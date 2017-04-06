События

08:26 06.04.2017

Фермер в Запорожской области похитил супругов и приковал цепями за придуманный долг

Житель Мелитополя приковал цепью за шею двух своих земляков, которые работали в его фермерском хозяйстве, причиной такого жестокого поступка стал придуманный злоумышленником "долг", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Заложники удерживались в ангаре на территории фермы. При обыске ангара, полиция обнаружила патроны и 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг.

Злоумышленник задержан согласно статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

ВАЖНОЕ

Боевики за сутки 29 раз обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военных ранены – штаб

Донецкая фильтровальная станция прекратила работу вследствие обстрелов

Боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток, один военный ранен

Применение химического оружия в Сирии должно быть сурово осуждено - МИД Украины

Донецкая фильтровальная станция запущена, вода пошла на Авдеевку

ПОСЛЕДНЕЕ

Кабмин создал общественный совет при НАПК из 15 человек

Мир в "беспорядке", и США надо разобраться с этой проблемой, заявляет Трамп

За ограбление ритуальной конторы на "кругленькую сумму" ее работнику грозит до 10 лет - прокуратура

Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету дальностью 800 километров - СМИ

Трамп и Меркель договорились о сотрудничестве в вопросах Украины и Афганистана - Белый дом

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Паяльники
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА