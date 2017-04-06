Фермер в Запорожской области похитил супругов и приковал цепями за придуманный долг

Житель Мелитополя приковал цепью за шею двух своих земляков, которые работали в его фермерском хозяйстве, причиной такого жестокого поступка стал придуманный злоумышленником "долг", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Заложники удерживались в ангаре на территории фермы. При обыске ангара, полиция обнаружила патроны и 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг.

Злоумышленник задержан согласно статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований и начаты уголовные производства по признакам ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).