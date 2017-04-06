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08:04 06.04.2017

Кабмин создал общественный совет при НАПК из 15 человек

Кабинет министров Украины создал общественный совет при Национальном агентстве по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) и утвердил его состав из 15 человек.

Согласно сообщению НАПК, соответствующее решение было принято на заседании правительства 5 апреля.

В состав общественного совета вошли: представитель общественной организации "Муниципальная лига Киева" Павел Аниськович, представитель "Запорожского областного общественно-политического объединения "Украинское дело" Татьяна Беловол, "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, "Союз общественных организаций Украины "Народный Совет" Вадим Воробьев, "Новейшее общество" Константин Гусев, "Общественный люстрационный комитет" Александра Дрик, "Народный контроль и защита" Константин Езерский, "Центр ЮЭЙ" Остап Кучма, "Шевченковский РУХ" Глеб Рыжов, "Институт аналитики и адвокации" Юрий Ромашко, "Центр политических студий" в Ивано-Франковской области Виталий Свитлик, "Центр общественного мониторинга и исследований" Мирослав Симка, Черниговская областная общественная организация "Центр политических студий и аналитики" Сергей Старченко, "Сила народного контроля - ЧОП" Лариса Ступак, и "Центр политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

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