Боевики за сутки 29 раз обстреляли позиции сил АТО, 2 украинских военных ранены – штаб

За прошедшие сутки боевики 29 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, в результате которых, двое украинских военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении. В частности, боевики обстреливали Красногоровку из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Павлополь и Водяное – из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Марьинку – из гранатометов и стрелкового оружия. В окрестностях Новотроицкого, Красногоровки и Водяного зафиксирована активность вражеских снайперов.

На Донецком направлении боевики вели огонь по Авдеевке из минометов калибра 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, по Зайцево и Пескам – из пулеметов и стрелкового оружия, работали вражеские снайперы.

На Луганском направлении из минометов калибра 120 мм боевики обстреливали Сизое, из станковых противотанковых гранатометов – Новоалександровку.

"Несмотря на вооруженные провокации, украинские военнослужащие строго придерживались режима "тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Фейсбук.