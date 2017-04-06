За ограбление ритуальной конторы на "кругленькую сумму" ее работнику грозит до 10 лет - прокуратура

Богодуховский отдел Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области направил в Богодуховский райсуд дело об ограблении ритуальной фирмы на 250 тыс.грн.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, в ограблении (ч. 4 ст. 186 УК Украины) подозреваются два местных жителя, один из которых, ранее судимый, работал в этой фирме.

"Досудебным расследованием установлено, что в октябре прошлого года двое жителей г.Богодухов около 5-00 утра влезли в офис одного из местных предприятий, предоставляет ритуальные услуги. Они связали и избили охранника и вынесли из помещения сейф. Добычей грабителей стали 250 тыс. грн.", - говорится в сообщении.

Сейчас оба подозреваемые находятся под стражей.

Максимальная санкция инкриминируемой им статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.