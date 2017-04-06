Южная Корея успешно испытала баллистическую ракету дальностью 800 километров - СМИ

Южная Корея провела испытания новой баллистической ракеты дальностью 800 километров, которая может достигнуть любой точки Северной Кореи, сообщает в четверг южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военные источники.

По их словам, это испытание станет серьезным предупреждением Северной Корее, которая продолжает развивать свое ядерное и ракетное оружие в обход международных запретов.

По оценкам южнокорейских военных, пуск был успешным, сказал информированный источник.

Испытания проинспектировал министр обороны Южной Кореи Хан Мин Гу.

Как сообщалось, в среду КНДР осуществила новый испытательный пуск ракеты. По данным южнокорейских военных, это была баллистическая ракета среднего радиуса действия типа "Пуккыксон-2". Она пролетела 60 км, достигнув максимальной высоты полета в 189 километров.

Соответствующими резолюциями Совбеза ООН Северной Корее запрещены пуски ракет с использованием баллистических технологий.

В марте Северная Корея испытала четыре баллистические ракеты, запустив их в сторону Японского моря. Три из них упали в японской исключительной экономической зоне. Позднее в Пхеньяне заявили, что пуск этих ракет явился отработкой потенциальных ударов по американским военным базам на территории Японии.

Южнокорейская сторона заявляла, что такая позиция Пхеньяна является поводом для развертывания американских противоракетных систем у границ КНДР.

США и Южная Корея в начале марта начали совместные ежегодные военные учения Foal Eagle и Key Resolve, которые продлятся два месяца. Власти КНДР назвали эти учения провокацией и расценили как подготовку к вторжению, в то время как Сеул и Вашингтон называют их чисто оборонительными.