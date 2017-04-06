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02:32 06.04.2017

Генпрокуратура просит суд санкционировать заочное расследование в отношении т.н. "чиновников" оккупированного Крыма

Генеральная прокуратура Украины обратилась в суд с просьбой дать разрешение провести заочное досудебное расследование в отношении т.н. "чиновников" из оккупированного Россией Крыма, в частности самопровозглашенных "главы Крыма" Сергея Аксенова и экс-"прокурора" Натальи Поклонской, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Управление... Генеральной прокуратуры Украины обратилось в Печерский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального (заочного - ИФ) досудебного расследования в отношении В. Константинова, С. Аксенова, Н. Поклонской, С. Абисова, В. Мельниченко, С. Шахова, Р. Темиргалиева, П. Зимы, А. Чалого и Ю. Дойникова", - говорится в сообщении.

Указанным лицам вменяется создание преступной организации "с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней".

Как сообщалось, прокуратура Автономной Республики Крым завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении 17 бывших депутатов Верховного Совета АРК, обвиняемых в государственной измене.

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