События

22:22 05.04.2017

На Харьковщине один из руководителей налоговой требовал с предпринимателя ежемесячную дань за непроведение проверки - прокуратура

Следователи прокуратуры Харьковской области при оперативном сопровождения УСБУ в области и управления защиты экономики Нацполиции задержали одного из руководителей районной ОГНИ ГФС при получении неправомерной выгоды от предпринимателя.

"Налоговика задержали во время передачи ему очередного транша - 6 тыс.грн. Общая сумма неправомерной выгоды составляет 10 тыс.грн", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По предварительным данным правоохранителей, фискал обещал предпринимателю, занимающемуся розничной торговлей за фиксированную ежемесячную плату не проводить проверок его предпринимательской деятельности.

Досудебное расследование проводится прокуратурой области по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды) УК Украины.

Решается вопрос о задержании налоговика в порядке ст. 208 УПК Украины.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Проводятся обыски по месту работы и проживания фигуранта дела.

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