Нацбанк планирует перечислить в госбюджет-2018 почти 48 млрд грн – глава совета НБУ

Прогнозируемый объем прибыли, который Национальный банк Украины перечислит в госбюджет 2018 года по итогам работы в 2017 году, составляет 47,824 млрд грн, такое решение принял Совет НБУ на внеочередном заседании в среду, сообщил его глава Богдан Данилишин.

На своей странице в сети Facebook он указал, что этот показатель определен на основе информации Нацбанка и аудиторского комитета Совета.

Помимо того на заседании были рассмотрены основные принципы и задачи макропруденциального регулирования в Украине.

"НБУ, как и другие центробанки мира, уже начал соответствующие работы. И мы отмечаем достигнутый прогресс. В то же время считаем, что НБУ должен ускорить работы по разработке и внедрению Стратегии макропруденциальной политики", – отметил Б.Данилишин.

По его словам, по результатам обсуждения одобрены рекомендации Правлению регулятора относительно целесообразности ускорения указанной работы.

Совет также рассмотрел вопрос о последствиях и возможных рисках и угрозах для финансовой стабильности страны в связи прекращением перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах Донецкой и Луганской областей.

По результатам заседания подготовлены рекомендации Совета правлению Национального банка и Кабинету министров Украины, сообщил Б.Данилишин.

Он уточнил, что на заседании Совета помимо него присутствовали глава Нацбанка Валерия Гонтарева, а также члены совета Виктор Козюк, Вера Рычаковская, Василий Фурман и Елена Щербакова.

Как сообщалось, в 2016 году НБУ перечислил в госбюджет 38,16 млрд грн прибыли за предыдущий год. В текущем году эта сумма должна увеличиться до 45 млрд грн.