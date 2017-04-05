Боевики 18 раз обстреляли позиции сил АТО с начала суток, один военный ранен

Незаконные вооруженные формирования 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в зоне АТО в среду с начала суток по состоянию на 18:00, один военнослужащий получил ранение.

"С начала суток враг осуществил 18 обстрелов позиций ВС Украины… Один украинский военный был ранен", - говорится в сводке по состоянию на 18:00 5 апреля, опубликованном пресс-центром штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО остается контролируемой. Несмотря на достигнутые договоренности Трехсторонней группы о режиме прекращения огня, российско-оккупационные подразделения продолжают вооруженные провокации против украинских войск… Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие сурово соблюдали режим "тишины" и огонь в ответ не открывали", - говорится в сообщении.

В районе Авдеевки на донецком направлении боевики открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Опорные пункты вблизи Водяного обстреливались из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, позиции в районе Песков и Зайцево- из крупнокалиберных пулеметов.

По позициям у Красногоровки на мариупольском направлении боевики стреляли также из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из крупнокалиберных пулеметов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия обстреливались опорные пункты в районе Павлополя и Водяного, из стрелкового оружия – позиции в районе Широкино.

На луганском направлении были обстреляны позиции ВСУ в районе с.Сизое Станично-Луганского района с использованием 120-мм миномета.