Петренко назвал "смешным" предложение Корчак об изменении закона о НАПК лишь после аудита агентства

Министр юстиции Украины Павел Петренко недоумевает по поводу заявления главы Национального агентства по противодействию коррупции Натальи Корчак о нерациональности принятия обновленного закона о НАПК до проведения аудита деятельности Агентства.

"Ну, это смешно. Нужно было год работать, чтобы все сказали, что плохо работают. А теперь давайте проведем аудит, а мы еще пополучаем зарплату по 200 тысяч (грн – ИФ)", - сказал П.Петренко журналистам в среду в Киеве, комментируя соответствующее заявление Н.Корчак.

Ранее Н.Корчак обратилась к Верховной Раде с просьбой организовать независимую внешнюю оценку эффективности функционирования НАПК и работы реестра электронных деклараций.

Вечером 4 апреля в своей странице в "Фейсбук" она написала: "3 апреля этого года в Верховную Раду Украины как в единственный орган, которому по закону подконтрольно и подотчетно агентство, направлено обращение с просьбой организовать проведение независимой внешней оценки (международного аудита) эффективности функционирования НАПК и работы реестра е-деклараций".

Н.Корчак пояснила это общественным резонансом, возникшим в последнее время вокруг отдельных направлений деятельности агентства. По мнению главы НАПК, только экспертное заключение относительно его деятельности сможет доказать беспочвенность всех укоров в адрес учреждения.

Глава НАПК предложила включить в комиссию народных депутатов, международных экспертов, представителей институтов гражданского общества, а также отечественных специалистов в сфере предотвращения коррупции. "Считаю уместным, если в состав такой комиссии по проведению независимого профессионального аудита НАПК будут привлечены также представители посольств и представительства ЕС в Украине", - подчеркнула Н.Корчак.

Глава НАПК выразила убеждение, что до оглашения выводов независимого международного аудита принятие каких-либо изменений в закон в части НАПК будет преждевременным и недальновидным. "Вполне вероятно, что такие действия могут поставить агентство в прямую зависимость от тех органов и структур, которые сегодня не заинтересованы в нашей деятельности", подытожила она.