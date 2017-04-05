Прохладный воздух с северо-запада Европы несет в Украину дожди и грозы

В ближайшие сутки ожидается существенное падение атмосферного давления, большая часть территории Украины еще останется в теплой воздушной массе и лишь западные области окажутся под воздействием перемещающегося с северо-запада Европы прохладного воздуха, сообщает в среду Укргидрометцентр.

Ночью в западных областях, днем на Правобережье дожди, местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный, с переходом в западной части на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-19°, на западе страны 6-11°. В Карпатах дождь с мокрым снегом, температура в течение суток 0-5° тепла.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь, местами гроза. Температура ночью 7-9°, днем 16-18° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 6 апреля самая высокая температура днем была 24,7 в 1968г., самая низкая ночью -6,6 в 1942г.

На 7 апреля синоптики прогнозируют в Украине дожди (в восточной части местами), кроме запада, кое-где грозы. Ветер на Правобережье северо-западный, на остальной территории -преимущественно южный, 5-12 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, в западных областях 0-6° тепла; днем 7-13°, в восточных, Запорожской областях и Крыму 14-19°. В Карпатах мокрый снег и дождь; температура ночью 0-5° мороза, днем от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве – дождь. Температура ночью 5-7° тепла, днем 9-11°.