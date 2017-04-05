Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону их восточного побережья

Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону их восточного побережья, пишет агентство Ассошиэйтед пресс.

Как говорится в заявлении комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск ракеты был произведен в среду утром из северокорейского города Синпо, ракета пролетела около 60 км.

В сообщении агентства отмечается, что пуск стал реакцией на учения между Южной Кореей и США.

По мнению США, это была, скорее всего, баллистическая ракета, передает телеканал CNN со ссылкой на американского представителя власти.

Ранее южнокорейское информационное агентство "Ренхап" сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.