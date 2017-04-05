Гвардейцы и полиция усилили охрану станций метрополитена Киева – Нацгвардия

В связи с проведением конкурса "Евровидение-2017" охрану станций метрополитена Киева усилят нацгвардейцами и дополнительными нарядами правоохранителей, сообщили в Национальной гвардии Украины.

"В столице нацгвардейцы перешли на усиленный вариант несения службы в метрополитене. Такие меры безопасности продлятся до 15 мая этого года, то есть до завершения песенного конкурса "Евровидение-2017". В состав нарядов привлекли дополнительные наряды полиции, кинологов и взрывотехников", – говорится в сообщении на странице пресс-службы Нацгвардии Украины в Фейсбук во вторник.

По словам заместитель командира воинской части по общественной безопасности полковника Александра Гриценко, личный состав части будет задействован на всех станциях Киевского метрополитена. Основной задачей является оказание помощи работникам Нацполиции и, в случае обнаружения взрывоопасных предметов, – оказание помощи по эвакуации, а также домедицинской помощи нуждающимся. Нацгвардейцы задействованы в обходе территории станции и патрулировании.

"Мы знаем свои обязанности и готовы, в случае необходимости, прийти на помощь гражданам", рассказал один из военнослужащих, который уже приступил к несению службы в столичной подземке.

Правоохранители обращаются к гражданам с просьбой отнестись с пониманием к мероприятиям усиленной безопасности.