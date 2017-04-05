За прошедшие сутки боевики 54 раза открывали огонь по позициям сил АТО, 5 украинских военнослужащих ранены – штаб

За минувшие сутки боевики 54 раза открывали огонь по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции, вследствие чего было ранено 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили в пресс-центре штаба АТО.

"Ситуация в районе проведения АТО обостряется. Несмотря на все договоренности, российско-террористические подразделения режим "Тишины" не соблюдают. За минувшие сутки зафиксировано 54 обстрела позиций Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбук в среду утром.

Вблизи Мариуполя из минометов калибра 82-мм боевики накрывали огнем защитников Красногоровки и Широкино. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов били по опорным пунктам в районе Павлополя и Водяного. Позиции под Марьинкой обстреливали из гранатометов, а в сторону морских пехотинцев в Гнутово стреляли из пулеметов. Из вооружения БМП боевики били по позициям морпехов в районе Водяного и Широкино. Вблизи Новотроицкого активно действовал снайпер.

Кроме того, во вторник возле Марьинки состоялось боевое столкновение с ДРГ боевиков. Произошло это, когда их группа пыталась приблизиться к украинским позициям. Скрытое движение противника было обнаружено. Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия, после чего боевики отошли.

На Донецком направлении, из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики били по защитникам Авдеевки. Из гранатометов – по опорным пунктам вблизи Луганского, Опытного, Песков и Невельского. Из крупнокалиберных пулеметов открывался огонь в сторону ВСУ под Каменкой, Опытным, Верхнеторецким Шахтой Бутовкой и Песками. В районе Опытного и Троицкого активизировались снайперы боевиков.

На Луганском направлении зафиксировано наименьшее количество обстрелов. Здесь, со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия боевики били по опорным пунктам вблизи Крымского, а из стрелкового оружия открывали огонь в сторону украинских позиций в районе населенного пункта Лобачево.

Всего за минувшие сутки пятеро военнослужащих ВС Украины получили ранения.