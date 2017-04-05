События

05:52 05.04.2017

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом за грабеж в Австрии молдаванина

В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл.) пограничники Харьковского погранотряда задержали гражданина Молдовы, которого разыскивал Интерпол за совершение преступления на территории Австрии.

"Во время проведения мероприятий пограничного контроля на гражданина Молдовы 1988 года рождения сработала база данных Интерпола. Гражданина Молдовы разыскивали правоохранительные органы Австрии за грабеж", – сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины. Пограничники задержали иностранца и проинформировали представителей Нацполиции.

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