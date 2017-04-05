События

04:46 05.04.2017

До 5 лет реального лишения свободы осужден гражданин за попытку подкупить чиновника Львовского облсовета

В Львовской области гражданина приговорили к 5 годам лишения свободы за попытку подкупа управляющего делами Львовского областного совета, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, в сентябре 2016 года осужденный предложил управляющему делами Львовского областного совета 50 тыс грн неправомерной выгоды в обмен за содействие во внесении в повестку дня областного совета ряда обращений к премьер-министру Украины и Председателю Верховной рады.

В частности, речь шла об обращениях про предоставление Львовской области особого экономического статуса и передачи полномочий на установление коммунальных тарифов органами местного самоуправления.

Приговором Галицкого районного суда г.Львова 31 марта текущего года обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением спецконфискации имущества, которое было использовано обвиняемым для совершения данного преступления.

ВАЖНОЕ

За прошедшие сутки боевики 54 раза открывали огонь по позициям сил АТО, 5 украинских военнослужащих ранены – штаб

Рада должна принять закон об антикоррупционных судах до 15 июня, а заработают они до апреля 2018г

Аудиторы НАБУ должны быть назначены до мая, а аудит Бюро проведен до ноября - меморандум с МВФ

Вороненков в день убийства назначил встречу со знакомым из Москвы, который мог действовать в интересах спецслужб РФ

Во вторник на Донбассе было ранено трое военных

ПОСЛЕДНЕЕ

Южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила баллистическую ракету в сторону их восточного побережья

Гвардейцы и полиция усилили охрану станций метрополитена Киева – Нацгвардия

Пограничники задержали разыскиваемого Интерполом за грабеж в Австрии молдаванина

Во время тушения пожара в жилом доме столицы спасены 6 человек, из которых один ребенок – ГСЧС

В Харьковской области открывается музей художницы Зинаиды Серебряковой

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Прайс юа
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА