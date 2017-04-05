До 5 лет реального лишения свободы осужден гражданин за попытку подкупить чиновника Львовского облсовета

В Львовской области гражданина приговорили к 5 годам лишения свободы за попытку подкупа управляющего делами Львовского областного совета, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По данным прокуратуры, в сентябре 2016 года осужденный предложил управляющему делами Львовского областного совета 50 тыс грн неправомерной выгоды в обмен за содействие во внесении в повестку дня областного совета ряда обращений к премьер-министру Украины и Председателю Верховной рады.

В частности, речь шла об обращениях про предоставление Львовской области особого экономического статуса и передачи полномочий на установление коммунальных тарифов органами местного самоуправления.

Приговором Галицкого районного суда г.Львова 31 марта текущего года обвиняемый признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с применением спецконфискации имущества, которое было использовано обвиняемым для совершения данного преступления.