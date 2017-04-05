Во время тушения пожара в жилом доме столицы спасены 6 человек, из которых один ребенок – ГСЧС

Во время тушения пожара в столичной 9-этажке пожарные спасли 6 человек, из которых один ребенок, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"Во время тушения пожара спасены 6 жителей, из них 5 лиц пожилого возраста и 1 ребенок, который был госпитализирован в детскую больницу "Охматдет". Выведено на безопасное расстояние 37 жителей, из них 8 по автолестнице. Погибших нет", говорится в сообщении на сайте ведомства во вторник вечером.

На месте происшествия пожарными было установлено, что на противопожарной лестничной клетке переоборудованной жителями под кладовки на 6 этаже 9 этажного жилого дома на улице Половецкой 16 Б в Киеве возник пожар с распространением огня по клетке на 7, 8, 9 этажи.

Сообщение о пожаре поступило в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве в 18.43. В 20:01 пожар был локализован и в 20.40 ликвидирован.

Площадь охваченная пожаром составила около 100 кв. м. Огнем была уничтожена мебель, бытовые приборы, личные вещи, повреждены стены и потолка общих коридоров.

К ликвидации были привлечены 59 человек личного состава а также 14 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники подразделений ГУ ГСЧС Украины.

Причина пожара выясняется.