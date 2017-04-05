События

02:15 05.04.2017

В Харьковской области открывается музей художницы Зинаиды Серебряковой

Музей известной русской художницы, участницы объединения "Мир искусства" Зинаиды Серебряковой откроется 12 апреля в с.Нескучное (Харьковская обл), где было родовое имение ее семьи.

Как сообщил на пресс-конференции во вторник, один из инициаторов создания музея, фотограф Владимир Оглоблин, поскольку здание усадьбы было разрушено еще в 1919г., председатель Веселовского сельсовета Алексей Слабченко, на территории которого находится с.Нескучное предложил сделать музей в помещении бывшего клуба

"Алексей Николаевич сказал: есть шанс сделать ремонт в здании бывшей начальной школы и клуба и превратить его в культурный центр. А потом родилась идея: "давайте сделаем гостиную Серебряковой!.. (В этой гостиной – ИФ) мы пытаемся максимально близко воспроизвести то время, его атмосферу", - сказал В.Оглоблин.

По словам А.Слабченко, кроме гостиной Серебряковой, в музее будет экспозиция, посвященная людям, с которыми художница общалась в разные периоды жизни, и лекторий. Кроме того, создатели музея предусмотрели возможность для работы и отдыха для художников и их учеников, которые будут посещать серебряковские места.

"Мы хотели, чтобы это было не просто музей, а чтобы человек мог посидеть в этом помещении. Потому что приезжают художники, дети, у них всего один день – и им остановиться негде", - сказал А.Слабченко.

Он также выразил надежду, что музей привлечет в Нескучное художников и туристов, что в свою очередь вдохнет в село новую жизнь.

Зинаида Серебрякова (в девичестве Лансере, 1884г., с.Нескучное – 1967г, Париж) – известная русская художница, участница объединения "Мир Искусства". Ученица Осипа Браза. Одна из первых русских женщин, вошедших в историю живописи.

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