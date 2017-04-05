Все хронически больные будут обеспечены бесплатными медпрепаратами по правительственной программе "Доступные лекарства" – Гройсман

Правительство предусмотрело достаточно средств для 100% обеспечения бесплатными лекарствами хронически больных по программе "Доступные лекарства" до конца года, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Предусмотренных 500 млн грн хватит, чтобы обеспечить правительственную программу "Доступные лекарства" по компенсации стоимости лекарств для хронически больных гипертонией, диабетом II-го типа и бронхиальной астмой. В противном случае – правительство найдет ресурсы, чтобы обеспечить 100% выполнения программы до конца года", – заявил В.Гройсман в эфире телеканала "112" во вторник.

Также премьер-министр пообещал, что в случае нехватки зарезервированных 500 млн грн для обеспечения всех хронически больных бесплатными лекарствами, правительство найдет такую же сумму для обеспечения 100% поставки лекарств.

В.Гройсман подчеркнул, что механизм реимбурсации уже привел к снижению цен на необходимые препараты от гипертонии, диабета II-го типа и бронхиальной астмы на 30-50%.

Он заявил, что на данный момент 35 компаний-производителей из ЕС, Украины, Израиля и других стран, приняли участие в этой программе.

"Государство будет качественно выполнять свои обязательства перед производителями и "заплатит всем до копейки", подчеркнул глава правительства.