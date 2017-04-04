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23:20 04.04.2017

Гройсман о сотрудничестве с МВФ и ЕС: поддержка извне – это временное для Украины, мы должны научиться производить ресурсы внутри страны

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поприветствовал решение Международного валютного фонда о продолжении сотрудничества с Киевом и выделение очередного кредитного транша. В тоже время было заявлено о временности внешней кредитной поддержки для Украины, сообщили в пресс-службе Правительства.

"Нам удалось продолжить сотрудничество с МВФ. Но поддержка извне - это временное для Украины, мы должны научиться производить ресурсы внутри страны", – говорится в сообщении на сайте Кабмина со ссылкой на заявление В.Гройсмана во вторник.

Он обратил внимание, что $1 млрд кредитного транша попадет в резервы Национального банка Украины, и это позволит снять ограничения на валютные операции, укрепить валютный курс и поддержать макроэкономическую стабильность.

Кроме того, глава правительства напомнил, что Украина на днях ожидает поступления EUR600 млн кредита от ЕС согласно договоренностям, которые были достигнуты в ходе визита В.Гройсмана в Брюссель в феврале этого года. "И эти деньги пойдут в бюджет", - подчеркнул он.

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