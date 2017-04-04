События

22:49 04.04.2017

В районе Марьинки произошло боевое столкновение с ДРГ боевиков – штаб

Во вторник в районе Марьинки украинские военнослужащие пресекли проникновение вражеской диверсионно-разведывательной группы боевиков на контролируемую Вооруженными силами Украины территорию, сообщили в пресс-центре штаба антитеррористической операции.

"Сегодня, 4 апреля, в районе Марьинки состоялось боевое столкновение с диверсионно-разведывательной группой противника", – говорится в сообщении штаба на Фейсбук во вторник вечером.

По информации военных, группа боевиков, в районе населенного пункта Трудовое, расположенного на временно неподконтрольной Украине территории, пыталась приблизиться к украинским позициям. Движение противника было обнаружено. "Командир бригады, учитывая прямую угрозу жизни и здоровью подчиненных, принял решение на применение оружия. Под натиском огня, противник, ведя огонь, отошел", рассказали военные.

Кроме того, после проведения доразведки участка боевого столкновения украинскими военнослужащими, было найдено тело боевика с оружием и боеприпасами. Убитый был без документов.

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