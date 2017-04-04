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21:51 04.04.2017

Законопроект о рынке земли будет разрешать ее куплю-продажу только физлицам с украинским гражданством – Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заявляет, что законопроект о рынке земли будет разрешать ее куплю-продажу только физическим лицам с украинским гражданством.

"Речь идет о том, что мы можем создать модель рынка земли, которая будет разрешать только физическим лицам-украинцам между собой продавать землю, которая им принадлежит", - заявил премьер в эфире "112 Украина".

В.Гройсман отметил, что не поддержит идею земельной реформы, которая будет проводиться в интересах агрохолдингов или иностранных граждан.

"Необходимо абсолютно полностью защитить украинскую землю от возможности ее покупки иностранными гражданами", - подчеркнул премьер.

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