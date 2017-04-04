Полторак и представители ВПК Канады обсудили перспективы расширения сотрудничества

Министр обороны Украины Степан Полторак в ходе встречи с представителями оборонной индустрии Канады обсудил возможности расширения сотрудничества в военно-промышленной сфере по широкому кругу вопросов.

"Вице-президент канадской коммерческой корпорации ССС Камерон Мак Кензи отметил, что заинтересован в развитии сотрудничества с Украиной. Также он отметил, что после подписания Договоренности об оборонном сотрудничестве перед странами открываются новые возможности, и это сотрудничество может развернуться по широкому кругу вопросов", - написал по итогам встречи во вторник в Оттаве С.Полторак в своей странице в Фейсбук.

По его словам, Украина заинтересована в расширении сотрудничества по всем направлениям по практическому осуществлению процессов оборонного характера.

"Учитывая потребности Вооруженных сил Украины и возможности ВПК, перспективной является кооперация отечественного ВПК в авиационной отрасли, производства боеприпасов к стрелковому оружию и артиллерийских систем, бронетехники, радиоэлектроники, систем управления и связи", - конкретизировал министр обороны Украины.