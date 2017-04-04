Иностранные советники стратегического уровня пообщались с украинскими бойцами в зоне АТО

Иностранные советники стратегического уровня Джон Абизейд и Ник Паркер посетили район проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

"Главная цель визита - ознакомиться с обстановкой на месте и пообщаться с военнослужащими. В частности, с теми, которые проходили подготовку при участии американских инструкторов в одном из учебных центров Львовщины", - сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Иностранные советники планировали выяснить, в какой помощи нуждается украинская армия. "Речь идет как об оснащении, так и о подготовке с участием иностранных инструкторов", - сообщили в Минобороны.

Во время встречи стратегических советников с руководством Оперативно-тактической группировки "Донецк" и руководством одной из высокомобильных десантных бригад речь шла об оперативной обстановке, сложившейся в регионе, а также относительно тактики действий противника.

"Американских генералов интересовали вопросы оснащения украинских военных и логистического обеспечения подразделения. Отдельно остановились на вопросе медицинской эвакуации.", - подчеркнули в Минобороны.

Дж.Абизейд и Ник Паркер посетили командный пункт одного из батальонов бригады, военнослужащих, которых готовили американские инструкторы. Советники высокого уровня интересовались, какие навыки украинским бойцам понадобились прежде всего во время ведения боевых действий, а чего, возможно, не хватало.

В сентябре 2016 года Министерство обороны Украины сообщило, что по его просьбе Великобритания и США направили советников высокого уровня для помощи в сфере реформирования оборонного ведомства.

В частности, от США советником является 4-х звездный генерал Джон Абизейд. С 2003 года по 2007 год генерал Дж.Абизейд занимал должность командующего Центрального командования ВС США.

Советник от Великобритании - генерал Ник Паркер, бывший командующий сухопутных войск Вооруженных сил Великобритании.