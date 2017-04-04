ВССУ отменил условно-досрочное освобождение экс-нардепа Лозинского

Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел удовлетворил кассационную жалобу прокуратуры Киевской области о законности условно-досрочного освобождения осужденного за убийство бывшего народного депутата Украины Виктора Лозинского и отменил решение суда предыдущей инстанции, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Высшим специализированным судом удовлетворена кассационная жалоба прокуратуры и отменено постановление Апелляционного суда Киевской области от 06.04.2016, которым оставлено без изменений решение Бориспольского горрайонного суда Киевской области от 25.02.2016 об освобождении Лозинского В.А. условно-досрочно от отбывания наказания не отбытая часть наказания - 1 год 11 месяцев 08 дней лишения свободы", - написал Ю.Луценко в своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Как сообщалось, в апреле 2011 года Днепровский райсуд Киева приговорил В.Лозинского к 15 годам лишения свободы за умышленное убийство из хулиганских побуждений В.Олийныка, а также за незаконное хранение и обращение с оружием и боеприпасами. Таким образом, из 6 статей обвинения, по которым прокуратура передавала материалы дело в отношении В.Лозинского в суд, он был приговорен по двум статьям. Суд также обязал В.Лозинского возместить судебные издержки за проведенные экспертизы в сумме более 10 тыс. грн.

Апелляционный суд Киева 26 марта 2013 года смягчил приговор В.Лозинскому, уменьшив срок заключения на 1 год. Позднее Высший специализированный суд по рассмотрению уголовных и гражданских дел, рассмотрев кассацию на приговор экс-нардепу, уменьшил срок его заключения на 4 года.

23 декабря 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый "закон Савченко" – закон "Об усовершенствовании порядка зачисления судом предварительного заключения в срок наказания", согласно которому суды обязаны учитывать осужденным каждый день, проведенный в СИЗО, как два дня отбытия наказания.

В январе 2016 года СМИ сообщили, что В.Лозинский подал документы на пересчет срока по "закону Савченко" и его ходатайство частично удовлетворено. 25 января состоялось заседание по пересчету срока В.Лозинскому, ходатайство было удовлетворено частично, в отбытый срок были засчитаны 4 года и 36 дней, после чего он получил право на условно-досрочное освобождение.

Бориспольский райсуд Киевской области условно-досрочно освободил В.Лозинского. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений. Прокуратура обжаловала в кассационном порядке это решение.